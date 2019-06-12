مسعود بارزاني ووزير سعودي يبحثان أوضاع المنطقة

أربيل (العراق)/علي محمد/الخليج 365

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لإقليم شمال العراق مسعود بارزاني، الثلاثاء، مع وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط، ثامر السبهان، الأوضاع السياسية والمتغيرات بالمنطقة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لبارزاني، أن الأخير "استقبل اليوم في مصيف صلاح الدين بأربيل، وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط، ثامر السبهان".

وأضاف: "تبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات في المنطقة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين"، دون تفاصيل عن الزيارة ومدتها وبرنامجها.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت في 1990.

Advertisements

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.