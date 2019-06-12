عبدالمهدي: يجب إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، على ضرورة إكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي مساء الثلاثاء، وتابعته الخليج 365، إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي، ويجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان".

وأضاف موضحًا أن "الأحزاب السياسية مارست ضغوطا من أجل عدم تحقيق البرنامج الحكومي الذي صوتوا عليه في البرلمان".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "الأنباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة".

وكانت بعض المواقع المحلية العراقية، تداولت أنباء عن نية رئيس الوزراء عبد المهدي تقديم استقالته من منصبه خلال الايام المقبلة.

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وأوضح عبد المهدي أن "تغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان".

وأشار الى "عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن أداء الوزراء".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شاغرة رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.

ويقول محللون سياسيون إن مصير عبد المهدي سيكون على المحك إن لم يستطيع اكمال كبينته الوزارية قبل نهاية يونيو/حزيران الحالي.

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