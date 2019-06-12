الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات #مكة_المكرمة

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة والليث والقنفذة وبحره ورابغ ، وتستمر حتى الخامسة مساءاً.