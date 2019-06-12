ظريف: دولة عربية تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة

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© AFP 2019 / Marwan Naamani
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن "الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب"، مؤكدا أنه "لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر".
وتابع: "لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
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