توجيه جديد من رئيس الإمارات بشأن اليمن

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء في الجمهورية اليمنية لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

​ووقع الاتفاقية من جانب الإمارات أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومن الجانب اليمني الدكتور نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وبحضور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني.

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وقال الزعابي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إنه "تم اعتماد 100 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميغاوات وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني".

وأضاف "تم إجراء مسح كامل للتعرف على حاجة البلاد والناس في هذه الظروف وتم التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه".

وتابع "نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية".