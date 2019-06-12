خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يهنئان بوتين بذكرى اليوم الوطنى الروسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الروسى، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements كما بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده. وعبر سمو ولى العهد عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الروسى، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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