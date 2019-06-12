شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع اتفاقا لبناء محطة كهرباء بتكلفة 100 مليون دولار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع وزارة الكهرباء اليمنية لبناء محطة كهرباء فى مدينة عدن جنوب البلاد بتكلفة مئة مليون دولار.

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