"فوربس": 1.5 مليار مستخدم لـ"Gmail" تعرضوا لعملية اختراق كبرى

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بتعرض 1.5 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني الخاص بشركة جوجل الأمريكية "جيميل"، لعملية اختراق كبرى.
ووفق ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن باحثي أمن في شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني، اكتشفوا أن قراصنة استغلوا ثغرة أمنية، وسرقوا بيانات نحو 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل"، والذين يحملون في نفس الوقت تطبيق "تقويم جوجل".
وأشار باحثو الأمن إلى أن تلك التهديدات استغلت ثغرات ضيقة بين خدمات جوجل المختلفة، والتي تستهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات احتيال متطورة.
ويتم استهداف مستخدمي "جيميل" بشكل أساسي من خلال استخدام إشعارات تطبيق "تقويم جوجل" الضارة وغير المرغوب فيها، والتي قد تمكن لأي شخص تحديد موعد لعقد اجتماع معك، وهكذا تم تصميم تطبيق التقويم للعمل، وتم تصميم جيميل، الذي يتلقى إشعار الدعوة، بالتساوي على الدمج مع وظيفة التقويم.
وأشارت إلى أن تلك الثغرة تعتمد على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية، ثم يقوم الـ"هاكرز" بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطًا ضارًا ، مما يعزز الثقة التي يجلبها إلمام المستخدم بإشعارات التقويم، والتي يمكنها سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وكافة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدم.
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