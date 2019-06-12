شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية هطول أمطار رعدية فى بعض المناطق، ووجود جو غائم فى الإمارات، فيما ترتفع درجات الحرارة فى البحرين والكويت.

حالة الطقس المتوقعة فى السعودية اليوم الأربعاء

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشى، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات فى مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

طقس الإمارات اليوم الأربعاء غائم جزئيا

فيما، توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس صحوًا بوجه عام غائمًا جزئيًا، ومغبرًا أحيانًا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

ويكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح اليوم الباكر على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الداخلية نهارا، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقا.

وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، 20– 30 كم/ س، تصل إلى 45 كم/ س أحيانًا، والموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:43، والمد الثانى عند 21:40، والجزر الأول عند الساعة 14:22، والجزر الثانى عند الساعة 04:01، وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 17:30، والمد الثانى عند الساعة 06:53، والجزر الأول عند الساعة 11:08، والجزر الثانى 00:25.

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الطقس فى الكويت اليوم الأربعاء

بينما، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 49 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم / ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، وليلًا، حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 45 كم / ساعة.

الطقس فى البحرين اليوم الأربعاء حار ورطب نسبيا

وأفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، "أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين من الساعة السادسة مساء الثلاثاء، إلى الساعة السادسة مساء الأربعاء، سيكون حار، ولكنه رطب نسبيا أحيانا خلال هذه الليلة، مع غبار خفيف فى وقت لاحق اليوم".

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 10 إلى 15 عقدة فى وقت لاحق، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 30 درجة، أما الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%، وشروق الشمس فى الساعة 04:44 صباحا، وغروبها فى الساعة 06:30 مساءا.