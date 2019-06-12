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"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، بمناسبة عيد زواجهما التى تحل ذكراه فى 10 يونيو، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

نشرت ملكة الأردن صورة تجمعها بالملك عبدالله، أرفقتها بمعايدة خاصة، وأعربت فيها عن سعادتها بوجوده، قالت فيها – بحسب ما تناقلته وكالات أنباء عالمية - "كم أنا محظوظة بقربك، شكرا على الأمس واليوم وكلى شوق لغد أنت فيه.. سيدى.. كل عام وأنت فى القلب ملك وعلى الرأس تاج".

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وتفاعل الكثيرون من متابعى صفحة الملكة رانيا على "الإنستجرام" مع الصورة، متمنين لهم دوام السعادة، هذا ويصادف العاشر من يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله، ويذكر أن حفل زفافهما أقيم فى العاشر من شهر يونيو العام 1993 فى قصر زهران.

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الملكة رانيا والملك عبدالله الثانى

 

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تدوينة الملكة رانيا فى عيد زواجها

 

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