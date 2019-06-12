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مجلس الأمن يدعو إلى إيجاد حل توافقى للأزمة فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الأمن الدولى الأطراف السودانية إلى العمل من أجل إيجاد حل للأزمة الدائرة حاليا فى البلاد.

وأعرب المجلس، فى بيان له، أوردته قناة "سكاى نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء، عن دعمه للجهود الدبلوماسية التى تقودها أفريقيا، كما طالب جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل إيجاد حل توافقى للأزمة الحالية، مشددا على ضرورة وقف أحداث العنف الأخيرة والتى أدانها بشدة.

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وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة فى السودان، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تعليق العصيان المدنى والإضراب العام بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت، فى بيان، أنها "انخرطت فى سلسلة اجتماعات حول المسار السياسى والميدانى فى المرحلة الحالية والمقبلة، فى طريق مراكمة العمل الشعبى الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".

 

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