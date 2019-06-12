"أنصار الله" تعلن قنص 23 عسكريا يمنيا وسعوديا في على الحدود مع السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة قنصوا 15 عسكريا بينهم جنديان سعوديان في جبهتي جيزان ونجران خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن ثمانية جنود يمنيين سقطوا بين قتيل وجريح بعمليات قنص قبالة منفذ علب البري الحدودي في قطاع عسير.

وفي ذات القطاع، أشارت "المسيرة" إلى استهداف مقاتلي "أنصار الله" مواقع وتجمعات لقوات يمنية قبالة أبواب الحديد بثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.