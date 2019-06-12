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واتساب يُطبق هذا التعديل لمزيد من الخصوصية لمستخدميه

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دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُطبق هذا التعديل لمزيد من الخصوصية لمستخدميه

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري واتساب تطبيق تعديلًا جديدًا لإضافة المزيد من الخصوصية لمستخدميه.

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وبحسب تقرير نشره موقع "لايف منت" التقني فمستخدمي تطبيق واتساب لن يكون بإمكانهم حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم كما كان من قبل بالنقر عليها ثم حفظها على هواتفهم .

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ولم يُعلن واتساب في أي نشرة رسمية له عن سبب منعه للمستخدمين من حفظ صورأصدقائهم ولكن التعديل سيُطبق خلال الفترة المقبلة على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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