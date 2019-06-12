دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يُطبق هذا التعديل لمزيد من الخصوصية لمستخدميه

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري واتساب تطبيق تعديلًا جديدًا لإضافة المزيد من الخصوصية لمستخدميه.

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وبحسب تقرير نشره موقع "لايف منت" التقني فمستخدمي تطبيق واتساب لن يكون بإمكانهم حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم كما كان من قبل بالنقر عليها ثم حفظها على هواتفهم .

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ولم يُعلن واتساب في أي نشرة رسمية له عن سبب منعه للمستخدمين من حفظ صورأصدقائهم ولكن التعديل سيُطبق خلال الفترة المقبلة على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي