الان تتابع تعليق المشاركات الفنية في السعودية للممثلة #منى_شداد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تعتزم إيقاف مشاركات الممثلة الكويتية منى شداد .
وقال المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش أنه : تم تعليق اي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في اي من قنواتنا التلفزيونية والاذاعية.
وسبق للفنانة منى شداد أن شاركت في أعمال فنية ومسرحية في المملكة
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