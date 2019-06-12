دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مجموعة هواوي تسجل زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 81% في سوق الإمارات

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن ارتفاع حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81% في الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء القوي لشركة هواوي في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه منتجات هواوي من شركائها المعتمدين من الشركات المحلية للبيع بالتجزئة وشركات الاتصالات، فضلًا عن استحواذها على إعجاب قطاع واسع من المستهلكين بما تقدمه من منتجات مبتكرة، ولا سيما إعجاب المستهلكين بسلسلة هواتفها الذكية HUAWEI P30 التي أطلقتها في وقت مبكر من العام الجاري، لتقدم من خلالها نموذجًا غير مسبوق لقدرات التصوير التي تتمتع بها الهواتف الذكية. والواقع أن سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI P30 استولت على قلوب المستخدمين بفضل كاميرتها الرباعية من لايكا التي تتمتع بقدرات تقريب غير مسبوقة في الهواتف الذكية، فضلًا عن أدائها الفائق في التقاط الصور حتى تحت ظروف الإضاءة الضعيفة، والبطارية القوية بقدرة 4200 مللي أمبير ساعي، وتمتعها بأداء عام قوي جدًا.

صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎! alqiyady 1 صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

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تتوفر منتجات هواوي وخدماتها حاليًا في أكثر من 170 دولة ويعتمد عليها أكثر من ثلث سكان العالم اليوم، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا من ناحية عدد الهواتف الذكية المباعة في الربع الأول من العام 2019. ويدعمها في ذلك محفظتها المتنوعة والشاملة من المنتجات التي تلبي متطلبات مختلف قطاعات المستخدمين وفئاتهم. وهي أيضًا شركة إنتاج الهواتف الذكية الوحيدة بين الشركات المتصدرة في السوق التي شهدت نموًا في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام 2019 *.

مواصفات بطارية شحن الهواتف من هواوي alqiyady 1 مواصفات بطارية شحن الهواتف من هواوي

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وتجدر الإشارة إلى أن هواوي تستثمر نسبة كبيرة من إيرادات مبيعاتها السنوية في مجال الأبحاث والتطوير، ولديها 14 مركزًا للأبحاث حول العالم. ووصلت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في العام 2018 بين أكثر الشركات إنفاقًا على الأبحاث والتطوير، وفقًا لمؤشر الاتحاد الأوروبي لاستثمار الصناعات في الأبحاث والتطوير.المزيد:

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