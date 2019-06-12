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الدفاع المدنى البحرينى يخلى منازل فى قرية المصلى بسبب تسرب غاز من أحد المصانع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن رجال الدفاع المدنى يباشروا بلاغًا حول تسرب غاز من أحد مصانع الثلج فى قرية المصلى، موضحه أن الدفاع المدنى قام بإخلاء احترازى لبعض المنازل المحيطة وعمال المصنع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وأكدت الداخلية أنه يجرى حاليا السيطرة على مصدر تسرب الغاز واستكمال اجراءات التأمين.

وجاء ذلك فى تغريدة لوزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، حيث قالت نصًا، "الدفاع المدنى، يباشر بلاغا مفاده تسرب غاز من أحد مصانع الثلج بقرية المصلى، ويخلى احترازيا بعض المنازل المحيطة وعمال المصنع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة،فيما يجرى حاليا السيطرة على مصدر تسرب الغاز واستكمال اجراءات التأمين".

 

 

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