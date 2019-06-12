القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت "المسيرة" عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة. وأضاف أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار. وكانت "أنصار الله" أعلنت في 3 ديسمبر من العام 2017 استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بصاروخ مماثل نوع كروز، وهو ما نفته الإمارات آنذاك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ كروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.