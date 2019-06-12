شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم مجموعة من السيارات التالفة في «بريمان جدة» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، إخماد حريق نشب في مجموعة من السيارات التالفة بتشليح حي بريمان في محافظة جدة.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني: إن عمليات المكافحة مستمرة في عملها بالموقع للسيطرة على الحريق في وقت قياسي.

ولفت العقيد القرني إلى وجود رياح ذات سرعة عالية ساهمت في انتشار الحريق، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.

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