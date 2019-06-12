"واتس آب" يزيل ميزة تحميل الصور الشخصية للآخرين

أزال تطبيق واتس آب للتراسل الفوري، الميزة التى كانت تتيح للمستخدمين تنزيل صور الآخرين الشخصية، وذلك في محاولة من الخدمة لمنع سرقة صور المستخدمين الشخصية من قبل بعض المستغلين، حيث تعتبر هذه الخطوة وسيلة لزيادة خصوصية أمان المستخدمين.

وأوضح موقع "مترو" الأمريكى، أن واتس آب لم يشرح بشكل علني سبب إزالة الميزة ولا نعرف أسباب هذا الاختيار بشكل مباشر، حيث تم وصول التحديث للهواتف التابعة لنظام أندرويد، لكن لم تصل بعد إلى آيفون.

ويحتوى التحديث الجديد أيضًا على أزرار تفاعلية للرسائل، تتيح للمستخدمين أداء مهام مختلفة، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالأضافات الجديدة، لكن يعتقد أنها ستمكن المستخدمين من طلب المنتجات أو الوجبات الجاهزة وتحديد مواعيد التسليم من خلال واتس آب.

وتقليدًا لـ انستجرام، سيتم اضافة خاصية ظهور الإعلانات في status stories، وقد يسبب هذا إزعاجًا للمستخدمين العاديين، وفائدة كبيرة للشركات.