وقال مراسل "سبوتنيك" إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان. وأضاف المراسل أن الاعتداءات الصاروخية الإسرائيلية تمت انطلاقا من عمق الأراضي المحتلة وتحديدا من مواقع الجيش الإسرائيلي غرب مرتفعات جبل الشيخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.