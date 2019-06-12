اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف شرق البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة استهدفت بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعات للجيش في الهضبة بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية شمال البيضاء.

© AP Photo / Hani Mohammed

ووفقا للمركز، أوقع القصف الصاروخي قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأشار إلى مقتل وإصابة آخرين من الجيش بقصف مدفعي نفذته "أنصار الله" على تجمعات عسكرية في مديرية مكيراس شرق البيضاء.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.