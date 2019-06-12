الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على تل الحارة في المنطقة الجنوبية

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة.

وكشفت الوكالة عن أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وكان مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أفاد بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.