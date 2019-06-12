دبي تبحث خطط تأمين "إكسبو 2020"

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دبي: اطّلع وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الثلاثاء على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 والاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية لهذا الحدث.

واستمع الوزير خلال اجتماع للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 في موقع الحدث، إلى شرح مفصل حول استعدادات كل قطاع لتأمين فعاليات المعرض سواء في جوانب الحركة المرورية أو إدارة العمليات الميدانية.

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كما بحث الاجتماع استعدادات قطاع البحث الجنائي، وقطاع الدعم والإسناد.

وحضر اللقاء مسؤولون أمنيون وسياسيون بينهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وتستضيف دبي المعرض الدولي الأكبر على مستوى العالم في سنة 2020. وتأمل الامارة الثرية أن يزورها نحو 20 مليون شخص خلال انعقاد أعمال المعرض الضخم على فترة ستة أشهر.