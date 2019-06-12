شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان إسرائيلى بالصواريخ على تل الحارة السورية والدفاع الجوى يتصدى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت منطقة تل الحارة فى المنطقة الجنوبية بسوريا، اليوم الأربعاء، إلى قصف صاروخى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية المنطقة الجنوبية فى سوريا، فيما تصدت لها الدفاعات الجوية السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلًا عن مراسل أخبار التليفزيون السورى، "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على تل الحارة فى المنطقة الجنوبية وتسقط عددًا منها".