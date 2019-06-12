شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعى اليوم الثلاثاء إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المزروعى فى منتدى عام أنه بالنظر إلى مخزونات النفط الحالية فإن قيود الإنتاج يجب أن تظل قائمة أو تمديدها لنهاية العام على الأقل.

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