إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال

غزة / محمد ماجد/ الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، إلى 6 أميال بحرية.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في القطاع، للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية قررت تقليص مساحة الصيد "من 10 ميلا إلى 6 أميال، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر".

والأربعاء، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 10 أميال بحرية.

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ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية، حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.