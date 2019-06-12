63 لقطة وفيديو تثري «صور من الأعالي» بمنارة السعديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

نظمت منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي المعرض الفوتوجرافي الأول لهذا العام بعنوان «صور من الأعالي»، بمشاركة فنانين من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

انطلق المعرض مساء أمس الأول، ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، ويجمع المعرض الذي يضم قرابة 63 صورة وفيديو أعمال مصورين محترفين وفنانين وهواة تصوير بطائرات من دون طيار، ويتضمن ورشة عملٍ بإشراف الفنان الأمريكي مارتن سانشيز، وجلسات حوار يديرها فنانون محليون وممثلون من الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار بلوائح السلامة الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع معينة من العاصمة الإماراتية وخارجها بما يتوافق مع قوانين الدولة. يتيح المعرض الأول -الذي ينظمه استوديو التصوير لهذا العام، للمهتمين بالطائرات من دون طيار- الاستمتاع بفن التصوير الجوي من خلال مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المذهلة المُلتقطة في الدولة وخارجها، والتي تحتفي بالتعبير الإبداعي الذي ينطوي عليه هذا النمط من التصوير.

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تشمل قائمة الفنانين المشاركين، مارتن سانشيز، والدكتور أحمد الريس وبشير مكرزل وبيتر جاي، وهدى بن رضا، ونورة النيادي، وخالد الحمادي، وخالد السبت، وليام كلايتون، وبينو سارادزيتش، والتماش جافيد، وخليل الزدجالي، وماجد الكثيري.

وقال الدكتور أحمد الريس ل ”الخليج 365”: أشارك ب 4 أعمال بينها «سفرة رمضان» و«النهر البركاني». وتحدث ماجد الكثيري عن مشاركته في المعرض بعمل في فئة الفيديو بعنوان «شاهد أبوظبي كما لم تشاهد من قبل»، مبيناً أنه يحوي لقطات جوية عن معالم المدينة في منطقة الكورنيش، مشيرا إلى أنه اختار وقت التصوير خلال الفترة الصباحية مع الضباب.

وقال خالد الحمادي أن لديه 3 أعمال أحدها عن جزيرة الريم في أبوظبي ومباني المدينة والجزيرة وجمالياتها، والعملين الآخرين يبرزان جمال الصحراء، إحداهما في مليحة بإمارة الشارقة، بينما العمل الثاني في منطقة ليوا بأبوظبي.