محمد بن حمد يكرم أصحاب الإنجازات في نادي الفجيرة للفنون القتالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، أصحاب الإنجازات الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية وشركائه، وجاء ذلك خلال الحفل السنوي الثالث الذي أقامه النادي بفندق نوفوتيل بالفجيرة وشهد تكريم 485 لاعباً ولاعبة تمكنوا من نيل الميداليات في كل من التايكواندو والجودو والجوجيتسو والمصارعة وذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة وحضره عبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وشريف محمد العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة وعضو اللجنة الأولمبية، إضافة إلى جمع غفير من رموز الحركة الرياضية ومديري الدوائر المحلية وكافة اللاعبين المنتسبين للنادي وعدد من أولياء الأمور.

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واستهل الزيودي كلمته بتوجيه الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على الرعاية والدعم المتواصل الذي يحظى به لاعبو النادي في مختلف الألعاب والذي كان له الأثر الإيجابي في البطولات والنتائج الباهرة التي حققها أبناء الفجيرة والتي تضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة، لافتاً إلى أن الموسم الحالي يعد من أبرز المواسم الرياضية التي مر بها النادي وذلك تزامناً مع «عام التسامح» عبر استضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية وتحقيق نقلة نوعية رياضية وإدارية وفنية مهمة على المستويين المحلي والدولي، وأصبح اسم نادي الفجيرة للفنون القتالية يتردد في الاجتماعات الدولية وخصوصاً في التايكواندو ومرحباً به في كل اللقاءات، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا دعم سمو ولي عهد الفجيرة، وتحققت الإنجازات تنفيذاً لرؤية سموه الثاقبة، وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة بأن يساهم نادي الفجيرة للفنون القتالية بدعم الرياضة الإماراتية في ألعاب الفنون القتالية بشكل بارز والوصول للعالمية.

كما تطرق الزيودي لإنجازات فرق النادي هذا العام والتي تضاعفت مقارنة بالمواسم السابقة بشكل مميز من ناحية النوع والعدد لتضاف إلى سجل النادي الحافل، حيث ارتفع عدد الكؤوس والميداليات في الموسم الحالي إلى 485 ميدالية ملونة بفارق 260 ميدالية عن العام المنصرم، ما يعطي انطباعاً عن أن أداء فرق النادي يتصاعد بشكل مميز.

وعلى الصعيد الدولي، اعتبر الزيودي بأن استضافة الفجيرة منافسات الجولة الختامية للجائزة الكبرى وكأس العالم للتايكواندو في نوفمبر الماضي كان الحدث الأبرز، وأكد أن استضافة بطولة آسيا للجودو في مارس الماضي وبطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو بمجمع زايد الرياضي حققت نجاحاً منقطع النظير عبر التنظيم المميز والحضور الرسمي والشعبي الذي فاق التوقعات، فضلاً عن منح نادي الفجيرة للفنون القتالية درع التفوق العام في لعبة التايكواندو وكأس أفضل فريق على مستوى بطولة العالم للأندية في الأحزمة الملونة التي أقيمت في الأردن.

أما على الصعيد المحلي، فتوج فريق التايكواندو بالنادي بدرع التفوق العام على مستوى الدولة، إضافة إلى تألق فريق الملاكمة للواعدين وفوزه بجميع البطولات التي نظمها اتحاد الملاكمة هذا الموسم كإنجاز لم يسبقه أحد من أندية الدولة، وفي الجودو فاز الفريق بكأس الاتحاد والعديد من الميداليات الملونة بجانب ضم عشرة لاعبين إلى المنتخبات الوطنية، كما نال فريق الفجيرة المركز الثاني في المصارعة فضلاً عن استدعاء خمسة لاعبين للمنتخب الوطني، كما حقق النادي عدداً من الميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للجوجيتسو وبطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي جرت منافساتها في العاصمة مؤخراً، مؤكداً عزمهم على مواصلة المسيرة من عام لعام نحو الأفضل وأن يصبح النادي رافداً مهماً وحيوياً لتطوير الرياضة الإماراتية خصوصاً في جانب الألعاب الفردية.