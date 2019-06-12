عارضة أزياء من أصل فلسطيني ملكة جمال الفلبين 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفلبينية من أصل فلسطيني جازيني كريستيانا جانادوس ملكة لجمال الفلبين لعام 2019 بعد فوزها باللقب، أمس الأول في ختام منافسة مع 40 مشاركة في المسابقة التي جرت على أحد مسارح العاصمة مانيلا. وتمثل جانادوس بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، بعد فوز مواطنتها كاتريونا جراي باللقب العام الماضي.

وجانادوس (23 عاماً) حاصلة على شهادة في السياحة من جامعة سان خوسيه ريكوليتوس، وتعمل عارضة أزياء منذ كان عمرها 15 عاماً، وحصدت عدة ألقاب سابقة في مسابقات للجمال منها «ميلو ليتل أوليمبيكس 2011»، ولقب Cesafi 2016. وخلال الجولة النهائية من تصفيات مسابقة ملكة جمال الفلبين 2019، قالت إنها تسعى لتعزيز العمل على دعم حقوق المرأة وتوفير الرعاية الكريمة للمسنين.