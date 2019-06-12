شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة ل «الماتادور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت إسبانيا فوزها الرابع من أصل أربع مباريات خاضتها في المجموعة السادسة، واقتربت خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس أوروبا «يورو 2020»، بعد فوز «الماتادور» على حساب السويد 3-صفر في ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.
وتدين إسبانيا، بفوزها الرابع وابتعادها في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن رومانيا والسويد إلى سيرخيو راموس والبديلين ألفارو موراتا وميكيل أويارسابال الذين سجلوا الأهداف، بينها هدفان من ركلتي جزاء.
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