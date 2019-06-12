كأس «الوثبة ستاليونز» ينطلق اليوم بسان سيباستيان في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم بمضمار سان سيباستيان الإسباني، سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من المهرجان، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتتألف سباقات المهرجان العالمي 2019 من 124 سباقاً متضمنة سباقات القدرة والمؤتمرات، منها 66 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز بتنظيم ورعاية المهرجان.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 8500 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

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ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويشارك في السباق 7 خيول أبرزها «الماجد» بقيادة بي فايوس وإشراف دايمين فاتريجانت، و«ملاكيا» بقيادة ام فورست وإشراف فرانسوا روهات، وكلاهما تعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وينافس على اللقب «عسكر» بإشراف فرانسوا روهات وقيادة سي كاديل، و«نو ريسكو الموري» لرينيه لور كوخ بإشراف او تريجوديت وقيادة ار سوزا، و«فيريا دو فاوست» لجيرارد لارو بإشراف داينين فاتريجانت وقيادة ار مونتنيجرو.

وينافس أيضاً حامية العز للنجيفي ريسنج بإشراف شارل جوردين وقيادة ام فولون، و مايسشوان دو بيبول لمارسيل ميزي بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جي جروسجين.