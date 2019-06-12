مشاجرة بين زوجة إعلامي شهير ومضيفة على متن طائرة

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وبحسب موقع "القبس" الكويتي، انتهت مشاجرة بين زوجة عضو مجلس أمة سابق ومضيفة طيران على متن طائرة قادمة للكويت في مخفر جليب الشيوخ.

وبحسب الصحيفة الكويتية، تم تسجيل قضية مشاجرة واعتداء بالضرب للطرفين وبوشر التحقيق فيها.

وقالت مصادر أمنية لـ"القبس الإلكتروني" إن كابتن إحدى الرحلات الجوية القادمة للبلاد أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة عكرت الجو الأمني بين سيدتين وطالب بضرورة تجهيز رجال الأمن لاستقبال الحالة عند الوصول.

وأضافت المصادر أنه "عند وصول الطائرة تم اقتياد المتشاجرتين وهما زوجة عضو مجلس أمة سابق وإعلامي شهير والمضيفة حيث ادعت كلتاهما إنها السبب بالمشاجرة.

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وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ حيث تبعية المطار وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب بوشر التحقيق فيها".

يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول من عام 2014 ألغت سلطات الأمن المصرية في مطار القاهرة، سفر راكبة كويتية بطلب من قائد الطائرة الكويتية إثر حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى المضيفات.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية" قالت مصادر أمنية بالمطار، إن مشادة كلامية حدثت بين الراكبة وإحدى المضيفات على متن الطائرة، المتجهة إلى ينبع، بسبب إصرارها على الجلوس على مقعد آخر غير مخصص لها.

وأثناء المشادة، احتدت الراكبة على طاقم الضيافة، فقرر قائد الطائرة إلغاء سفرها وتحرر محضر بالواقعة، وخرجت من الدائرة الجمركية.