شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها منذ نحو أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية الهلال الأحمر التونسى اليوم الثلاثاء إن سفينة تقل 75 مهاجرا أغلبهم من بنجلادش مازالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو فى موانئها منذ 12 يوما.

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضى قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا.

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وقال منجى سليم المسؤول بالهلال الأحمر التونسي لرويترز "المهاجرون عالقون فى البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت السلطات التونسية السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".‭‭‭ ‬‬‬و أضاف أن وضعهم "مقلق".

و64 مهاجرا ممن هم على متن السفينة من بنجلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان. وتقول السلطات المحلية بمحافظة مدنين إن مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد.

وقال مصدر رسمي لرويترز إن هؤلاء المهاجرين يرفضون تلقي المساعدات ويطلبون فقط نقلهم لأوروبا.‭‭‭ ‬‬‬وغرقت الشهر الماضي سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل التونسية بعد أن أبحرت من ليبيا مما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل وفقد العشرات.