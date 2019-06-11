قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن اليوم، الثلاثاء، هو ذروة الارتفاع في الموجة الحارة، حيث تصل درجة الحرارة لـ 37 درجة.
وأشار الدكتور شاهين إلى أنه اعتبارًا من الغد، الأربعاء، سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، أي 35 ثم 34 درجة وهكذا.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء:
إن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة، ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة الجو، حيث وصلت نسبة الرطوبة لـ75%.
وحذر الدكتور شاهين من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، موضحًا أنها تختفي بمجرد ظهور أشعة الشمس، وبعدها تتضح الرؤية تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من الأرصاد المصرية بشأن طقس الأربعاء (بالفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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