الجيش اللبناني يوقف عصابتين لتهريب البشر عبر الحدود مع سوريا

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بيروت — سبوتنيك. وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إنه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات حول إقدام عصابة موجودة في بلدة عنجر — البقاع، على تهريب أشخاص والإتجار بالمخدرات وتعاطيها، بالإضافة إلى تهريب الآثار، تمكنت المديرية المذكورة من توقيف أفرادها، وهم: (ح.ش) وبرفقته السورية (ه.م)، والسوري (ع.أ) وزوجته السورية (ن.م)، وضبطت معهم عدداً من المخطوطات الأثرية باللغة العبرية وفسيفساء حجرية ورأس تمثال أثري وعدد كبير من حبوب الكبتاغون (المخدرة)".
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وأشار البيان إلى أن "الموقوفين أحيلوا مع المضبوطات على القضاء المختص وبوشرت التحقيقات".
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