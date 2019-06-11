باسيل يعلن عدم مشاركة لبنان بمؤتمر البحرين ويكشف السبب

القاهرة — سبوتنيك. وقال باسيل في تغريدة اليوم الثلاثاء "لن نشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين لن يشاركوا. ونفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث أننا لم نستشر بشأنها ولم نبلغ بها".

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ويُعتقد أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن الشق الاقتصادي لخطتها لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" في ورشة المنامة التي تعقد بالبحرين يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو الجاري.

وجدير بالذكر أن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم للخطة الأمريكية، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل.