الأرصاد السعودية تعلق على وصول درجة الحرارة إلى 55 مئوية

وقال إن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دولياً والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد هو قياس درجة حرارة الهواء في الظل، بالإضافة إلى معايير الارتفاع ومنطقة الرصد.
وأضاف عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" قائلا "ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، ولهذا نلاحظ قراءات متباينة يتم نشرها دائما في فصل الصيف".
وجاء ذلك بعد قيام أحد المواطنين برصد درجة الحرارة، يوم الأحد، في محافظة المجمعة بالرياض، حيث بلغت درجة الحرارة 55 درجة مئوية.
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