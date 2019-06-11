دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Final Fantasy Crystal قادمة على الهواتف المحمولة هذا الشتاء

لتذكيرك، فإن مؤتمر فإن E3 سينعقد هذا الأسبوع، مما يعني أن الكثير من الألعاب سيتم الإعلان عنها، بما في ذلك الألعاب الموجّهة للهواتف المحمولة، عمومًا في العرض التقديمي لـ Square Enix لهذا العام، أشار فريق العمل بأن لعبة Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ستأتي على كلٍ من أندرويد و iOS هذا الشتاء.

وان كنتم تتذكرون، حيث في سبتمبر الماضي، تم الكشف عن أن العنوان سيأتي إلى PS4 و Switch، وهو الأمر الذي لا علاقة له بألعاب أندرويد و iOS، ولكن دعم الهواتف الذكية الذي تم الإعلان عنه حديثًا يعد مفاجأة سارة بالفعل.

من ناحيته أيضًا، تم إصدار Final Fantasy Crystal Chronicles في الأصل على Nintendo Gamecube في عام 2003، وهي في الأساس لعبة “RPG” بحيث يمكنك التحكم في مجموعة من الشخصيات أثناء تجولها بحثًا عن الوقود الذي يمكن أن يحمي مستوطنات العالم من مميتة السم.

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بطبيعة الحال، وحسب ما أشار إليه مطوري اللعبة، سيحمل هذا الإصدار رسومات أنظف ومناسبة لشاشات HD، بالإضافة إلى وضع جديد متعدد اللاعبين عبر الإنترنت، حيث يمكنك التعاون مع الأصدقاء أينما كانوا في اللعبة، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيعمل عبر جميع المنصات.

أخيرًا، لم يتم التطرق لتسعيرة اللعبة بعد، ونأمل أن تُقدّم Square Enix بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الإصدار، وخاصةً قبل الإطلاق المُنتظر والمخطط له في الشتاء القادم.

التدوينة لعبة Final Fantasy Crystal قادمة على الهواتف المحمولة هذا الشتاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.