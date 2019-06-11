دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Shazam يدعم التعرّف على الصوت من التطبيقات

يمكن أن يكون Shazam تطبيقًا مفيدًا بشكل لا يصدق، وذلك لقدرته على تحديد أو معرفة المسارات الصوتية والعثور على كلماتها ومختلف المعلومات الخاصة بها من خلال الاستماع إلى الصوت فقط، ولكن هناك بعض الشكاوي لدى المستخدمين، أبرزها عدم قدرة الخدمة على سماع الصوت التي يتم تشغيلها عبر السماعة، أو التعرف على المسارات الصوتية التي يتم تشغيلها عبر التطبيقات الأخرى.

حيث بدلًا من ذلك، كان يتعين على المستخدم تشغيل الأغنية من خلال مكبّرات صوت داخلية أو إيجاد طريقة لتوجيه الصوت إلى جهازهم، لكن الآن، هناك تحديث جديد طال التطبيق من على نظام أندرويد فقط، ووفّر معه ميزة تحمل اسم “Pop-up Shazam”، التي من خلالها ستُمكّن المستخدم من العمل مع التطبيق والتعرّف على الصوت من التطبيقات سواء عبر سماعة الرأس أو من خلال العمل في الخلفية.

عمومًا، عند تحديد الصوت بهذه الطريقة، تظهر Pop-up Shazam كأيقونة عائمة في واجهة المستخدم في الهاتف، وبمجرد تحديد ومعرفة الصوت، سيتم إظهار كلمات الأغاني أيضًا، وأجدر بالإشارة أن هذه الميزة غير مُمكنة افتراضيًا، بحيث يجب عليك الانتقال الى اعدادات التطبيق وتمكينها من هناك.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، تحديث Shazam هذا متاح حاليًا على أندرويد فقط، ولا يتوفّر حتى وقتنا هذا على النظام الآخر iOS، ويبدو الأمر غريبًا، نظرًا لأن آبل قد اشترت الخدمة عام 2018، فمن الطبيعي توفيرها أولًا على iOS، ولكن هذا لم يحدث، ويبدو من غير المحتمل أن تأتي هذه الميزة العائمة في iOS بتنسيقها الحالي، عمومًا نحن بدورنا سنتابع الأمور ونَمُدّكم بالجديد.

التدوينة تطبيق Shazam يدعم التعرّف على الصوت من التطبيقات ظهرت أولاً على عالم التقنية.