دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة AMD تكشف عن مواصفات أول معالجاتها الرسومية بتقنية 7 نانو متر

بعد أن قامت شركة AMD بالكشف معالجات رسومات Navi بتقنية 7 نانومتر خلال مؤتمر Computex قبل عدة أسابيع وتسليطها الضوء على سلسلة Radeon RX 5000، جاء الوقت لتكشف الشركة المزيد من التفاصيل حول وحداتها الجديدة حيث تحدثت خلال مؤتمر E3 عن معالجيها من هذه السلسلة Radeon RX 5700 XT و RX 5700 اللذان يأتيان تحت علامتها RDNA.

حيث أن AMD تستهدف بهذين المعالجين الفئات المتوسطة للشركات الأخرى ونخص بالذكر هنا نيفيديا بمعالجي رسوماتها RTX 2060 و RTX 2070، حيث يقف Radeon RX 5700 XT والذي يبلغ سعره 499 دولار في مواجهة نفيديا RTX 2060 حيث قالت الشركة أن سرعة التردد في عمليات المعالج تصل لـ 1.9 جيجا هيرتز.

وبالنسبة لمعالجها الأخر RX 5700 والذي يبلغ سعره 379 دولار فقد تم مقارنته مع معالج نفيديا RTX 2070 عبر عرض لعبة على المسرح ومشاهدة الفروقات، والتي أظهرت معدل تحديث 20 إطار في الثانية مع 1440 بكسل للمنافس بينما أظهر معالج AMD تردد عملياتي 1.7 جيجا هيرتز حيث أنه يحوي على 36 نواة وهمية، فيما ستوفر AMD بطاقتي رسوماتها في السوق في 7 يوليو المقبل.

التدوينة AMD تكشف عن مواصفات أول معالجاتها الرسومية بتقنية 7 نانو متر ظهرت أولاً على عالم التقنية.