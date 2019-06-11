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إثر سقوطه في مسبح.. وفاة شخص غرقًا بـ #رفحاء

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لقي شخص مصرعه غرقًا في مسبح باستراحة بحي الورود في رفحاء بالمنطقة الشمالية.

 

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي: إنه في تمام الساعة الثالثة و53 عصر اليوم الثلاثاء، تبلغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن حادث إنقاذ، وفور الانتقال للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح باستراحة بحي الورود، وتم إخراجه من قبل الدفاع المدني ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر.

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وأوضح العنزي أن الغريق توفي لاحقًا، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي المتوفى وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

 

وشدد متحدث الدفاع المدني في الشمالية على أهمية أخذ كافة الاحتياطات الضرورية عند السباحة، سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوها، والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الإنقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة والتأكد من توفر أطواق النجاة وكافة التجهيزات اللازمة.

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