جمعية بنيان تدعم 2500 أسرة في 13 جمعية بمناطق المملكة

الخليج - فهد الهائج

ساهمت جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية التي تندرج تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٦٠٢) في بادرة وطنية وخيريه لدعم الأسر الأشد فقرًا في الجمعيات وذلك في مشروع السلة الرمضانية والتي بلغ عددها ( ١٣ ) ثلاث عشرة جمعية على مستوى مملكتنا الغالية وبلغ عدد الأسر التي تم استهدافها (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة أسرة على مستوى المملكة العربية السعودية.

حيث استطاعت من خلال مسؤوليتها الدينية والاجتماعية تجاه الوطن أن تقدم دعمها للجمعيات المشاركة معها في الميدان والتي تساهم في اكرام الفقير وتلبية احتياجاتهم في شهر رمضان شهر الخير والبركة

وفي بادرة وطنية اخرى قامت الجمعية بسداد ديون ومتعثرات مالية لعدد من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي حيث استطاعت من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن أن تقدم دعماً للجنود البواسل الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن ومقدساته.

كما أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الاستاذة ندى بنت عبدالله البواردي أن ما قدمته الجمعية هو واجب ديني حث عليه ديننا وإنساني لخدمة الفقير والمحتاج وواجب وطني لتكريم وشكر الجنود الأبطال مؤكدةً أن الجمعية تسعى دائما للمبادرة بشكل فعّال في خدمة الفرد والمجتمع و مشيرةً إلى أن المبادرات ساهم فيها مجموعة من رجال وسيدات الأعمال وذلك من خلال ما يرونه من واجبهم الديني والإنسانية.

وشكرت رئيسة الجمعية جميع الجمعيات التي شاركت في مشروع السلة الرمضانية للعام ١٤٤٠هـ على كل ما بذلوه في تذليل كل ما هو صعب في الوصول إلى الفقير والمحتاج وتوفير احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك وكفه عن السؤال في توفير لقمة العيش له ولأسرته.

والشكر موصول لمجموعة الشرطة العسكرية بمدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية على كل ما بذلته في تذليل كل ما هو صعب من إجراءات إطلاق سراح السجناء.

واضافت أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من الأعمال الخيرية التي تقدمها الجمعية، مؤكدةً وجود مبادرات اجتماعية كثيره ستظهر خلال الفترة المقبلة تهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة وتطويرهم حتى يصبحوا قادرين على دعم انفسهم وذلك تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .