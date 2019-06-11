- 1/2
- 2/2
© Photo / CC
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز الهواتف الثلاثة التي وجدت بحوزة البرلماني، أثناء ضبطه داخل القسم، فيما فتح حزب العدالة والتنمية تحقيقا داخليا عبر لجنة النزاهة والشفافية، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت غش النائب المنتمي لصفوفه.
وكان البرلماني المغربي قد اعترف بحيازته للهواتف الثلاثة داخل الفصل، وبرر الأمر بأنه لم ينتبه لها، رغم أن القانون واضح في ذلك، فيما تضع جميع المؤسسات التعليمية لافتات ومنشورات تشير إلى تجريم حمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال أيام الامتحانات داخل المؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب... قرار صارم ضد نائب برلماني غش في امتحان الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.