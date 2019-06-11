أمريكا غير راضية عن عدم إحراز تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وقال جيفري للصحفيين خلال اتصال هاتفي "أشعر بخيبة أمل لأننا لا نرى أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية". ووفقا له، كانت الأحزاب في السابق "قريبة" من تشكيلها، ولكن الخطوة الأخيرة لم تتخذ.

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وأضاف "السبب الرئيسي لهذا، أولاً وقبل كل شيء، النظام السوري، وثانياً روسيا، التي لا تمارس ضغوطًا كافية عليه".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة "غير راضية بشكل كامل" عن هجوم قوات الحكومة السورية في إدلب وحقيقة أن المدنيين يعانون من هذا.

هذا وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة "أستانا" (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018 ، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

ومع ذلك، فإن القائمة الثالثة للمشاركين المستقلين، التي اقترحها، ستافان دي ميستورا، الذي شغل آنذاك منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، لم ترض الكثيرين، واستمرت المناقشات. وأعلن المبعوث الخاص الجديد، غير بيدرسن، لاحقاً، أنه قد تم إحراز تقدم في العمل بشأن اللجنة الدستورية السورية.