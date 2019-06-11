من أطلق الرصاص على الطبيب المصري محمود توفيق في ألمانيا

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وحسب موقع "العربية" السعودي قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا إن الطبيب المصري محمود توفيق، المقيم في مدينة أخن، تعرض لإطلاق نار من قبل شاب ألماني أمام منزله الخميس الماضي، ما أسفر عن حدوث نزيف في البطن.

وأضاف أن الأطباء نجحوا في استخراج المقذوف الناري من جسد الطبيب وأصبحت حالته مستقرة، مؤكدا أن السفارة المصرية تابعت الواقعة مع المسؤولين بالشرطة الألمانية حتى تم القبض على الجاني.

وذكر ثابت أن الجاني شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يحمل الجنسية الألمانية، وقد داهمت الشرطة منزله وقامت بتفتيشه حيث عثرت على مقذوفات وطلقات نارية وسلاح أبيض وبنادق قنص غير مرخصة.

من جانبه، أكد السفير المصري في ألمانيا، بدر عبد العاطي، أن القسم القنصلي بالسفارة قام فور علمه بالحادث بالاتصال بالطبيب المصري واطمأن على حالته الصحية، مشيرا إلى أن السفارة ومعها القنصلية العامة في فرانكفورت قاما بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات، ومتابعة الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث.

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وفي سياق متصل، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير بدر عبد العاطي، لمتابعة تفاصيل الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب.

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري قال الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين إنه تواصل شخصيا فور وقوع الحادث مع المواطن المصري للاطمئنان علي حالته الصحية، كما قام القسم القنصلى بالسفارة فور علمه بالحادث بالاتصال بالجهات الألمانية المعنية لمتابعة الحادث وإلقاء القبض علي المتهم بإطلاق النار، كما قام القنصل بالاتصال بالمواطن المصرى للاطمئنان على حالته الصحية.

وقامت السفارة ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة وكذا التعرف على ملابسات الحادث، وقدم المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق، الشكر للسفارة والسفير المصرى علي التواصل معه ومع السلطات الألمانية المعنية.