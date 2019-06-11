مبعوث أمريكي يزور السودان لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيا بارزا سيزور السودان، الأسبوع الجاري، لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.
أوضح بيان صادر عن الوزارة أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سوف «يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين».
ويتزامن ذلك مع عصيان مدني أعلنته المعارضة السودانية بدءا من الأحد الماضي للضغط على المجلس العسكري للعمل على تسليم السلطة للمدنيين.
وقُتل 4 أشخاص في اليوم الأول من العصيان المدني جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على محتجين في الخرطوم.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن المبعوث الأمريكي «سوف يحث الجانبين على توفير بيئة تمكنهما من استئناف المحادثات».
ومن المقرر أن يناقش «ناغي» أزمة السودان مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يحاول القيام بجهود وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة أفريقية تشمل موزمبيق وجنوب أفريقيا.
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