"قرقاش": السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي، إن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري الحاكم في السودان.
وأضاف قرقاش، فى تصريحات بثتها قناة العربية ، إن الإمارات ستساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان ، مضيفا السودان شقيق أبدي للإمارات وسنواصل دعم التنمية والاستقرار فيه .
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