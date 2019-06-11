شكرا لقرائتكم خبر عن "قرقاش": السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي، إن الإمارات تتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي العسكري الحاكم في السودان.

وأضاف قرقاش، فى تصريحات بثتها قناة العربية ، إن الإمارات ستساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان ، مضيفا السودان شقيق أبدي للإمارات وسنواصل دعم التنمية والاستقرار فيه .