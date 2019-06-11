مصدر بمطار بيروت: وصول اللبناني نزار زكا إلى المطار بعد أن أفرجت عنه إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم

قال مصدر بمطار بيروت لرويترز إن رجل الأعمال اللبناني نزار زكا، الذي كان محتجزا في إيران منذ 2015، وصل بيروت يوم الثلاثاء بعد أن عملت الحكومة على إطلاق سراحه.

واحتجزت طهران زكا، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات يحمل إقامة أمريكية، بتهم القيام بأنشطة معادية للدولة. وسافر من طهران مع المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم.