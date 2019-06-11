ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، تغريدة لها، مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابها الرسمي، جاء فيها أن إسرائيل افتتحت شارع يحمل اسم الحسين بن طلال.
وقالت الصفحة:
في قرية أبو غوش الإسرائيلية، الواقعة بين تل أبيب والقدس، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في إسرائيل.
وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام إسرائيل والأردن في جميع أنحاء القرية.
ويشار إلى أن العاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال الهاشمي (1935-1999) هو ملك الأردن الثالث، وهو سليل العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن، منذ العام 1921.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وفاته قبل 20 عاما وبحضور السفير الأردني... إسرائيل تحتفي بالملك الحسين بن طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.