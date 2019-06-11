رغم وفاته قبل 20 عاما وبحضور السفير الأردني... إسرائيل تحتفي بالملك الحسين بن طلال

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، تغريدة لها، مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابها الرسمي، جاء فيها أن إسرائيل افتتحت شارع يحمل اسم الحسين بن طلال.

وقالت الصفحة:

في قرية أبو غوش الإسرائيلية، الواقعة بين تل أبيب والقدس، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في إسرائيل.

وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام إسرائيل والأردن في جميع أنحاء القرية.

ويشار إلى أن العاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال الهاشمي (1935-1999) هو ملك الأردن الثالث، وهو سليل العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن، منذ العام 1921.