واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على سوريا

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، "تم إدراج سامر فوز إلى جانب حسين فوز وعمر فوز و13 شركة في سوريا والإمارات العربية المتحدة ولبنان".
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر، في البيان: "سامر فوز، وأقاربه، وإمبراطوريته التجارية استغلوا فظائع الصراع السوري لصالح مؤسسة مدرة للربح".
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